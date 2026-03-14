タレントの中川翔子が14日、自身のインスタグラムを更新し、昨年9月に出産した双子ベビーに会いに来てくれた人気タレントとのショットを公開した。「大好きな飯窪春菜ちゃん双子に会いにきてくれたよーー」と書き出し、元モーニング娘。で女優・歌手として活躍する飯窪春菜と双子との4ショットを投稿。「はるなんありがとう、感激しました！生まれる2日前の巨大なお腹のとき以来にいまは生まれてはるなんに可愛がってもら