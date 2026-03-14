タレントの黒柳徹子（92）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファミリーレストラン『デニーズ』で“爆食”する様子を披露し、「凄い食べっぷり」「食欲がすごくてビックリ」と反響が寄せられている。【動画】スイーツは5品！人気チェーン店で“爆食い”し大満足の黒柳徹子黒柳は衣装をプロデュースしている田川啓二氏と共にデニーズを訪れ、気になるメニューを注文。7日に公開された前編では、パスタ、グラタン、ハンバ