◇オープン戦オリックスーヤクルト（2026年3月14日神宮）先発したオリックス・九里が、6回3安打無失点と好投。97球を投じ、現時点で未決定の開幕投手へこれ以上ないアピールに成功した。序盤から走者を背負っても動じない。2回は2死から四球と右前打で2死一、三塁を招いたが、西村を三ゴロに。3回2死二塁のピンチも、古賀をシュートで詰まらせて二ゴロに打ち取った。この日が引退試合ヤクルト・川端とも真っ向勝負を展