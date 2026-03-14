希空が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。この日2回目となるランウェイを披露した。【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露1部で両親である杉浦太陽・辻希美とともにランウェイを披露し会場を盛り上げた希空は、TGC（東京開催）初登場となる「Outfitter lab」のステージで再登場。ワイドデニム