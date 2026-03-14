熊本市内の陸上自衛隊健軍駐屯地に、12式地対艦誘導弾能力向上型の発射装置が運び込まれた。【映像】ミサイルが発射する瞬間（実際の映像）駐屯地周辺には多くの反対派が姿を見せるが、その理由のひとつが、今回の装備品搬入に関して、熊本県や住民に事前通告がなかったことだ。熊本県の木村敬知事が「報道を通じて知ったことは大変残念」とする一方、小泉進次郎防衛大臣は「搬入時期については、部隊運用の保全や輸送の安全