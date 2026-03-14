緊迫するイラン情勢に伴う原油価格の上昇を受け、石川県内のガソリン価格が急騰している。輸送コストがかかる奥能登地域では、１リットルあたりのレギュラーガソリンが２００円の大台に乗ったガソリンスタンド（ＧＳ）もあり、事業者や利用客からは事態の収束を願う声が上がる。珠洲市内のＧＳでは、レギュラーガソリンが１リットルあたり２０１円に達した。前日から２９円の大幅値上げに、軽トラックの給油に訪れた土木業の男