◇明治安田J1百年構想リーグ第6節川崎F0―1鹿島（2026年3月14日メルカリスタジアム）東地区6位の川崎Fは敵地で首位の鹿島と対戦し、0―1で敗れた。7日に予定されていた町田との第5節がACLEに伴う日程変更で延期となり、1日の水戸戦以来の試合。昨季から負傷離脱していたMF大島僚太とDF丸山祐市がそろって今季初出場で先発に名を連ねた。大島は昨年10月8日に柏と対戦したルヴァン杯準決勝第1戦で左長内転筋肉離れ。丸