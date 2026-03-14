＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“小柄美人”な五輪金メダリストの投げに芸人悶絶大相撲中継の幕内冒頭、スタジオが凍り付く瞬間があった。小柄な体躯の五輪女子金メダリストが、挨拶代わりに放ったあまりにも鋭い投げ技に相撲タレントが悶絶。衝撃的な光景に対し、ファンから「これは放送事故w」と驚きの声が上がった一方、「ご褒美じゃね」などツッコミも寄せられた。問題のシーンは七