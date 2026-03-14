ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。3月11日（水）に放送された第5話では、“伝説のレースクイーン”の異名を持つ女性参加者が熱烈アプローチを受ける場面があった。©AbemaTV,Inc.今回の第5話では、絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけたメンバーたちに、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで