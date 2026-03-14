東京ディズニーランドの夜空を彩る、あの感動の物語が終わりを迎えます。シンデレラ城を舞台にした大人気のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」が、2026年9月14日（月）をもって公演終了になることが発表されました。2024年9月のスタート以来、TDR史上初のマーベルキャラクター登場や圧倒的な臨場感でゲストを魅了してきた本プログラムも、終了まで残り半年になります。残り半年となるこの夜のショーの概要や、気に