3月14日、滋賀ダイハツアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第26節の滋賀レイクスvs宇都宮ブレックスのGAME1が行われ、西地区11位の滋賀が83－78で競り勝った。 第1クォーターは、D.J・ニュービルのみならず小川敦也や高島紳司らもスコアを伸ばした東地区首位の宇都宮が先行。それでも、滋賀は游艾竽とライアン・クリーナーが得点