サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのモンテディオ山形はきょう、アウェーで湘南と対戦しました。 2連敗で10チーム中5位のモンテディオに対し、湘南は3位です。 試合は前半19分、モンテディオのオウンゴールで湘南が先制します。 一方、モンテディオは前半30分、氣田のシュートがクリアされ、このボールを岡本がクロスで入れると寺山が反応。シュートが決まって同点としま