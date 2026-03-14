セルティックの旗手怜央にとって、2025-26シーズンは難しい一年となった。だが、能力が認められているのは疑いない。精彩を欠くパフォーマンスやモチベーションの低下を指摘されてきた旗手。不振に陥ったことで、一時はスタメンからも外された。ただ、直近の試合で復調の兆しを見せている。３月１日の宿敵レンジャーズ戦で後半から出場し、終了間際に値千金の同点弾をマーク。８日のスコティシュカップ準々決勝でのオールド