3月13日、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）から開幕した『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。開幕に先駆け、二宮和也が自身のSNSでツアー前日のリハーサルの様子を明かしている。 写真：二宮和也が投稿した、ツアー前日の様子 ■ツアー前日リハーサル時のランチはご当地・海鮮丼 二宮は「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？