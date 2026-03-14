「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は13日（日本時間14日）、準々決勝がスタート。第1試合ではドミニカ共和国が韓国を10－0で下し、ベスト4に一番乗り。第2試合は、米国が粘るカナダを5－3で振り切り、準決勝に駒を進めた。この結果、15日（同16日）にドミニカ共和国vs.米国という超ヘビー級の対戦が実現することになった。 ■「対戦できるのがうれしい」 カナダに競り勝