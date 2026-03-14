2026年3月10日、中国のポータルサイト・捜狐に「灰原哀がセンターに立つと中国で炎上すると日本のネットユーザーが心配している」とした記事が掲載された。記事は、「劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の新ビジュアルが解禁されたのをきっかけに、日本のネット掲示板で興味深い話題が持ち上がった。それは『灰原哀がセンターに立っているが、中国で大炎上するのではないか？』というものである。この新ビジュアルでは、前