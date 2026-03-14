◇明治安田J1百年構想リーグ第6節鹿島1―0川崎F（2026年3月14日メルカリスタジアム）鹿島が川崎Fを下し、連勝を5に伸ばした。鬼木監督が24年まで率いた古巣を初めて本拠メルカリスタジアムに迎え撃った一戦。前半の決定機をGKブローダーセンの好守に阻まれ、後半途中までスコアレスの展開が続く。徐々に守備に回る時間が増える中、均衡を破ったのは同34分だった。GK早川友基の縦パスで攻撃のスイッチを入れると、