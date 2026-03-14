俳優の中村倫也が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ登場。TGCへの出演は初となる。この日は、きのう13日に最終回を迎えたばかりのTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』SPECIAL STAGEから、同作品に出演したNAZEとTORINNER、2組のボーイズグループがライブパフォーマンスを披露すると発表されていた。元天才音楽プロデューサー役を