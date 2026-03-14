大阪メトロの森ノ宮駅から延伸する新駅のイメージ（同社提供）大阪・関西万博を終えた大阪市内で複数の大規模開発が進んでいる。これまで梅田周辺の「キタ」と難波一帯の繁華街「ミナミ」がにぎわいの中心だったが、府市や経済界は「東西軸」の強化を掲げる。万博が開かれた湾岸部を「ニシ」、大阪城公園周辺を「ヒガシ」と位置付け、まちづくりを四方に広げる考えだ。万博が開かれた人工島・夢洲（此花区）では会場跡地に隣接