第98回選抜高校野球大会（19日開幕）の出場校による練習が14日、甲子園球場で始まった。2連覇を狙う横浜（神奈川）、昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）、21世紀枠で初出場の高知農など16校が土や芝の感触、球場の雰囲気などを確かめた。1番手の近江（滋賀）は午前9時に大きなかけ声とともに勢いよくグラウンドに飛び出し、守備や打撃練習に汗を流した。杉本将吾主将は「夢の球場で練習ができ、打席に立てたこと