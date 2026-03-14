◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節BR東京37―33静岡（2026年3月14日東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）初のプレーオフ進出を目指すBR東京が静岡に37―33（前半20―21）で逆転勝ちし、7勝目（4敗）を挙げて暫定4位に浮上した。1シーズンでの4連勝と7勝は、いずれも創設5季目のリーグワンではチームの最多記録。タンバイ・マットソン・ヘッドコーチ（HC）は「結果は凄くうれしい。選手のプレーには互