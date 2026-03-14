米軍による攻撃前の3月11日のカーグ島を捉えた衛星写真/Airbus（CNN）中東での今回の戦争が始まって2週間、米国とイスラエルの攻撃がイラン各地の軍事施設やエネルギー施設に降り注ぐ中、目立つ形で攻撃を免れていた場所が一つあった。カーグ島は面積こそ小さいものの、イランにとって経済的な生命線であり、原油輸出のおよそ9割を扱っている。つまり、いかなるものであれ攻撃は情勢激化を招く危険性がある。だが13日、米国は島に