ＷＢＣ米国代表は１３日（日本時間１４日）の準々決勝・カナダ戦（ダイキン・パーク）に５―３で勝利し、準決勝進出を決めた。サイ・ヤング賞を３度受賞し、２０２５年シーズン限りで現役を引退したドジャース一筋１８年のクレイトン・カーショー投手（３７）は、一度もマウンドに上がることがないままチームを去った。米国が大量リードすれば登板する可能性が高かったが、５―０でリードしていた６回、カナダに３点を奪われ接