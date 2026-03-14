9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、西武・平良海馬について言及した。笘篠氏は「あれだけ投げられたら、WBCの井端監督もおってくれよと。今年のライオンズの先発陣というところでは、今井の抜けた穴なんですよね。そこをどうするかと言った時には、頭に来てもらわないといけない状況になってしまった。元々先発をやりたかったわけですから、チャンスが回ってきたこ