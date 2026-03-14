Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）予選が１４日に行われ、アストンマーティンはフェルナンド・アロンソが１９位、ランス・ストロールが２１位とまたまた低迷し、１回目（Ｑ１）敗退となった。開幕戦のオーストラリアＧＰでは、アロンソがリタイア、ストロールが１５周遅れの最下位とレースにならず、この日のスプリントもそろって不振。そして明日の決勝に向けた肝心の予選もやはりダメだった。アストンマーティンは終始タイムが伸