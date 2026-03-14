ネコノミクスってなに？およそ3兆円の経済効果 ネコノミクスとは、猫がもたらす経済効果を指す言葉です。 この経済効果を試算しているのは、関西大学の宮本勝浩名誉教授です。2015年の年間推定額は「2兆3,162億円」でしたが、2026年の年間推定額は「2兆9,488億円」で、およそ1.3倍となっています。 この経済規模は、大阪・関西万博の経済効果と同じとも言われ、大きなインパクトを持っています。 物価高が金額を押し上