筆者の娘が友達の家で見た“料理するパパ”に憧れ、わが家の夫にも同じお願いをすることに。戸惑う夫と無邪気な娘。たった一言が、思いのほか父の心に刺さりました。 お料理上手なパパ 娘が5歳のときのことです。お友達の誕生日パーティーにお呼ばれしました。 帰宅するなり、興奮気味に話し始めます。「〇〇ちゃんのパパがね、アメリカンドッグとポテトチップス作ってくれたの！」「え？ パパが？」「そう！ す