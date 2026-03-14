グラミー賞を4度獲得している歌手エド・シーランが、妻ががんと診断された日は、人生「最悪の日」だったと振り返った。2人にとっての第2子ジュピターちゃんを妊娠中だった2022年、妻チェリー・シーボーンに腫瘍が発見された。それが、友人でコラボレーターでもあるジャマル・エドワーズが31歳で突然亡くなってから間もなくのことだったこともあり、とてつもない辛さを経