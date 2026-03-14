「アウトランダー」ファイナルシーズン 歴史に翻弄される男女の運命を描いた壮大なファンタジー・ロマンス巨編「アウトランダー」ファイナルシーズンが、４月３日からHuluで見放題独占配信される。併せて、吹替声優のコメントと日本版予告が公開された。【動画】「アウトランダー」ファイナルシーズン日本版予告全世界の推定販売部数 5,000万部を突破したダイアナ・ガバルドンのベストセラー小説を原作に、歴史に翻