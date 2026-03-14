石清水Ｓでオープン入りを決めたミニトランザット（牡４歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）はダービー卿ＣＴ・Ｇ３（４月４日、中山競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。鞍上は引き続き、西村淳也騎手＝栗東・フリー＝。同馬は２０２４年のフェアリーＳを勝っているイフェイオン（牝５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）の全弟。杉山佳調教師は「Ｇ３のハンデ戦でどこまでやれるか。西村騎手も引き続き、