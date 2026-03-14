２５年限りで現役を引退した元ＤｅＮＡの三嶋一輝氏の引退セレモニーが１４日、ソフトバンクとのオープン戦を終えた後、横浜スタジアムで行われた。三嶋氏はユニホーム姿でリリーフカーに乗って登場。現役時代のＶＴＲが大型ビジョンに投影され「監督、コーチ、選手のみなさん今まで１３年間一緒に戦ってくれてありがとうございます」と目を赤くしながらあいさつした。投手を代表して山崎康晃から、その後に家族から、最後にサ