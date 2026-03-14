巨人女子チームが１４日、栃木県内で今季公式戦初戦となる大会「栃木さくらカップ２０２６（フリーの部）」に出場、１、２回戦に連勝し準決勝に進出した。隠善智也監督は初陣を好スタートで飾った。宮本和知監督が今月初めに球団内異動のため監督を退任。コーチから昇格し指揮を執った隠善監督は、「チームとして初戦は緊張していましたが、エースが試合を作ってくれた。ほとんどコーチでやっていたことと変わりませんが、この