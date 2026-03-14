◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）41歳の“鉄人”西前頭9枚目・玉鷲（片男波部屋）が初顔合わせで17歳下の西11枚目の欧勝海（24＝鳴戸部屋）を寄り切り今場所2勝目を挙げた。立ち合いは頭で当たって右のど輪で相手の上体を起こした。しかし右四つになり相手に右下手をつかまれた。圧力を加え、自ら左上手をつかんで寄り、勝負を決めた。NHKの大相撲中継にゲスト出演したプロ野球阪神の岡田彰