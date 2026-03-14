ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏（46）が14日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンの投手起用戦術について分析した。1次ラウンドを終えて米国で決勝トーナメントがスタートする。14日（日本時間15日）にベネズエラと準々決勝を戦う侍ジャパンは、山本由伸投手が先発予定。勝ち上がった場合