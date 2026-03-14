お笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）で盛り上がらなかった企画を明かした。この日のゲストは、お笑い芸人の蛍原徹。MCを務める同番組の話題で盛り上がる中、伊達は「盛り上がらない回もある。僕が何回か出てるやつなんですけど。まず油揚げ芸人。お客さん入ってる