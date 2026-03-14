日向坂46の小坂菜緒が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【全身ショット】可愛すぎる！花束を持ち登場した小坂菜緒小坂は「Darich」のステージのトップバッターで登場。スモークバブルやロースモークの特殊効果で会場を包み込むような演出の中、ふわりとしたシフォンスカートにチェックのトップス、首元にリ