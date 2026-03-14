歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。ラジオの中で自身のマネジャーたちをイニシャルで話す理由を明かした。和田は同番組で話の中に登場する自身のマネジャーや関係者などをイニシャルで紹介することが多い。この日も元マネジャーのほか、元担当者の話もイニシャルで話していた。そんな中、「アルファベットの