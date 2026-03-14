ABEMA『今日、好きになりました。』卒業編に出演中の葛西杏也菜が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身】かわいすぎ！ノースリ春らしいコーデで登場したあやな葛西は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。ベージュ、ベビーピンク、スモーキーサックス、ブラックの4色をテーマに春を体現したステージとなっており、スモークバ