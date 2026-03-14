女優・広瀬すず(27)が、14日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。10代の頃から仲良くしている友人の女優を明かした。番組ゲストの女優・飯豊まりえとは、2013年放送のフジテレビ系ドラマ「幽かな彼女」など複数の作品で共演。広瀬は飯豊について「私はえってぃって呼ばせていただいていて、2013年にドラマでご一緒して10年以上仲良くさせていただいている。ずっと連絡