劇作家で演出家、ミュージシャンのケラリーノ・サンドロヴィッチが14日、Xを更新。高市早苗首相について、私見をつづった。ケラリーノ・サンドロヴィッチは高市氏が立候補した自民党総裁選前月の昨年9月、自身のXで投稿した「高市だけは駄目だと思いますよ」というポストを添付。「一年半前のツイート。ここまで駄目だとは思っていなかった」と書いた。そしてすぐ、続くポストで「一年半じゃなかった。半年だ」と期間を訂正しつつ