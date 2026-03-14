アイドルグループSKE48が14日、東京・ららぽーと豊洲で、最新の36枚目シングル「サンダルだぜ」のリリースイベントを行った。夏を待つ期待感を込めた楽曲で、3月18日の発売を控え、YouTubeで公開されているミュージックビデオの再生回数が200万回に迫るなど、注目を集める。大村杏（20）が初めてセンターの大役を務め、両サイドに河村優愛（20）と森本くるみ（18）が立つ。日差しが強まる快晴の下で、同曲に加えて「オキドキ」「パ