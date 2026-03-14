NHK BS4Kで横溝正史原作のドラマ『悪魔の手毬唄』が、3月14日、21日に前後編で放送される。吉岡秀隆が名探偵を演じるNHK版金田一耕助シリーズの第5弾である。 参考：若林踏 × 朝宮運河が語る、ミステリとホラーの関係史「互いの領域を侵食しながら拡大してきた」 横溝の金田一ものは、1940年代から映画化され、後にはテレビも含め、数多く映像化されてきた。繰り返しリメイクされる作品も多く、とりわけ見立て