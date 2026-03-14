キム・ヘソンも2三振と沈黙した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝、ドミニカ共和国−韓国が現地時間3月13日に行われた。試合は一方的な展開となり、10-0でドミニカが7回コールド勝ちを収め、ベスト4進出を決めている。【動画】韓国投手陣崩壊ドミニカがコールド勝利を決めたサヨナラシーン重量打線が自慢のドミニカは、序盤から韓国投手陣に長短打を浴びせ得点につなげていった。本塁打こそ