韓国は8強入りを果たすも、強豪ドミニカに敗れた(C)Getty Images韓国が強豪ドミニカに敗れた。韓国は現地3月13日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国と対戦、0−10の7回コールド負けと厳しい現実を突きつけられた。【動画】素晴らしいスポーツマンシップ！悔しい敗戦後も礼を示した韓国ナインの姿先発したベテラン左腕のリュ・ヒョンジュンが打ち込まれて2回途中、3失点