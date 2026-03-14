東京ドームの大歓声に帽子を取って応えるサトリア(C)Getty Images偉大な愛息に対して、父は万感の思いだった。チェコ野球連盟が3月14日、公式インスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本戦を含め、2試合に登板して、計8回1/3を無失点に封じたオンジェイ・サトリアの父であるダヴィドさんへのインタビュー映像を公開した。【動画】6秒間に詰められた感動シーン…サトリアを直接労う井端監督を見る