PCAがドミニカ戦へ自信をのぞかせた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月13日、米国が準々決勝でカナダに5−3で勝利し、準決勝進出を決めた。米メディア『ClutchPoints』は「ピート・クロウ＝アームストロング、ドミニカ戦の熱狂を歓迎。チームUSAはしびれるような雰囲気を求めている」と題した記事を掲載した。【動画】ドミニカと準決勝で対戦へ！チームUSAがカナダ戦に勝利した瞬間同メ