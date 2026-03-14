１４日の中山メイン・アネモネＳ（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、芝１６００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のディアダイヤモンド（美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）が３馬身差の完勝。一躍、桜花賞の有力候補に名乗りを上げた。２着は１２番人気のルールザウェイヴ（美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）。この２頭が桜花賞の優先出走権を獲得した。勝ち時計は１分３２秒７（良）。今年重賞３勝と絶