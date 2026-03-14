◆オープン戦ロッテ１Ｘ―０西武（１４日・ＺＯＺＯマリン）両チーム無得点で迎えた９回、ロッテは１死三塁で「５番・三塁」の寺地隆成捕手（２０）が投前にスクイズ（記録は投手バント安打）を決めて、サヨナラ勝ち。２７日から本拠の開幕カードで対戦する西武を相手に２連勝した。９回は先頭の西川が四球。代走・和田が二盗に成功し、悪送球で三塁に進塁した。サブロー監督は「今日は寺地がちょっと状態が悪かったので（ス