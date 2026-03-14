日本ハムは１４日、東京Ｄ内で１２日に獲得を発表していたライル・リン（林家正）捕手（２８）の入団会見を行った。年俸１６００万円（推定）での単年契約。リンは高いコミュニケーション能力を武器に、チームに貢献することを誓った。ＷＢＣで４試合マスクをかぶった台湾代表の正捕手が、新たにチームに加わった。「自分の強みは、ピッチャーとのコミュニケーション能力。一日でも早くチームに溶け込むようにします。バッティ