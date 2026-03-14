◆大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が前頭１６枚目・朝白龍（高砂）に押し出され２勝５敗となった。立ち合いは珍しく当たって左に動いたが、引いて朝白龍を呼び込んでしまった。「左へ動いた？相手が動いてくると思ったので。なんか勝ち急いでしまいましたね。中盤に入りましたけど、特に変わらずです。やれることをやっていくという感じです」と